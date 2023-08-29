Более того, Криворучко даже лишили генеральского звания весной 2022 года. Однако в отношении его не ведется уголовное производство.
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Криворучко все еще вписан в СБУ
Бывший начальник СБУ в Херсонской области рассказал журналистам, что его служба в ведомстве после критики Зеленского не прекращалась. Кроме этого, никто не открывал в отношении него никакие производства.
Относительно меня нет, ничего нет, потому что я знаю: нет оснований. На сегодня моя должность – я нахожусь в распоряжении председателя Службы безопасности,
– сказал он.
Криворучко также отметил, что он якобы остается на службе де-факто. Более того, он подчеркнул, что "закреплен за главой СБУ и подчиняется ему".
В то же время спикер председателя СБУ Алена Семыкина в комментарии журналистам подтвердила, что Криворучко не уволили из ведомства после лишения поста председателя. Однако слова Криворучко о "принадлежности к главе СБУ Малюку" она назвала ложными.
"Он не является действующим сотрудником, несмотря на то, что фактически вписан до сих пор в СБУ. Он не является человеком, прикрепленным к Малюку", – подчеркнула спикер.
Семикина также отметила, что, вероятно, заявление Криворучко является "неправильной интерпретацией". В частности, она подчеркнула, что он "есть в распоряжении" Службы безопасности.
Что известно о скандале с Криворучко
- Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2022 года в своем вечернем обращении отметил, что он лишил Сергея Криворучко генеральского звания. Это произошло из-за того, что экс-глава СБУ в Херсонской области "нарушил военную присягу, данную на верность украинскому народу".
- Зеленский подчеркнул, что "случайным генералам с нами не по дороге". Звание генерала также лишили и экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ – Андрея Наумова.
- В конце концов, журналисты издания Politico писали, что Криворучко якобы приказал сотрудникам СБУ в Херсонской области оставить Херсон перед оккупацией, несмотря на приказ Зеленского. Эти данные авторы материала получили от собственных источников.