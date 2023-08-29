Эта экспозиция проходит на Софиевской площади украинской столицы. Туда все желающие могли принести цветы, чтобы почтить память павших героев Украины, пишет 24 Канал.

Интересно В небо вместо сына: командующий Воздушными силами дал трогательное обещание маме "Джуса"

Как прошло открытие выставки "Воины Света"

Выставку "Воины Света" организовала общественная организация "Сердце нАЗОВни", которую создали семьи погибших защитников Украины. На ней показали истории павших военных нашего государства, участвовавших в бригаде "Азов", а также 3 штурмовой бригаде.

Одной из организаторов выставки также была и Екатерина Прокопенко, жена известного командира "Азова" – Дениса Прокопенко "Редиса".

Саму экспозицию торжественно открыли в 11 часов военные из "Азова", а также родные погибших воинов. На выставке размещено несколько десятков баннеров с портерами украинских военных и их историями жизни.

В Киеве прошло открытие выставки "Воины Света" / Фото 24 Канала

Отдельной экспозицией является металлическое сердце, в которое поместили лампадки и цветы, в частности подсолнухи. Именно этот цветок является символом о памяти павших защитников нашего государства.

На выставке было также много флажков с надписью "Азов. Мариуполь 2022" и желто-голубые шарики.

Люди приносили цветы к портретам павших защитников / Фото 24 Канала

Кстати говоря Авиакатастрофа в Житомирской области: началась расшифровка черных ящиков

Что говорили очевидцы, посетившие эту выставку

Несмотря на палящее солнце и невероятную жару украинцы пришли на выставку, чтобы почтить память наших героев. Среди посетителей этой экспозиции был и киевлянин Олег, отметивший, что выставка "действительно впечатляет".

Смотришь на все лица и в очередной раз думаешь: насколько ужасно все это. Читаешь некоторые биографии, и понимаешь, что это люди, которые могли строить Украину дальше, с высшим образованием специалисты разного профиля,

– сказал он.

Мужчина также отметил, что ему "очень жаль всех этих погибших людей", в частности, военных из "Азова", героически оборонявших Мариуполь. Хотя он отметил, что они стали "частью войны, которая имела отклик во всем мире".

"К сожалению, это все закончилось трагически (оккупация россиянами Мариуполя и взятие в плен азовцев – 24 Канал). Но я считаю, что мы все это вернем обратно. И все эти погибшие люди будут увековечены в Мариуполе на монументе", – заверил киевлянин.

Среди посетительниц экспозиции была и девушка Валерия, которая пришла вознести цветы к портрету своего парня Ярослава Довгого "Тесла", который погиб в мае 2023 года.

Он погиб на Бахмутском направлении, выполняя боевое задание, как и большинство ребят. Пошли воевать с начала полномасштабного вторжения,

– подчеркнула она.

Погибший герой служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде. О потере своего парня девушка узнала от его собрата.



Погибший герой Ярослав Довгий "Тесла" / Фото 24 Канала

Относительно выставки Валерия отметила, что она прекрасна и нужна для нашего общества.

"Это очень хорошо, что организуют такие выставки, чтобы люди знали своих героев, тех, кто за них погиб", – рассказала девушка.

Еще одним посетителем этой экспозиции был киевлянин Богдан. Он отметил, что после этой выставки он почувствовал "нестерпимую боль" из-за количества погибших военных.

В целом такая выставка сейчас нужна, потому что столько людей погибает за свободу нашего государства. Сам пришел посмотреть, жаль, конечно, что столько ребят умирает,

– сказал он.

Стоит отметить, что в общественной организации "Сердца нАЗОВни" отметили, что эта выставка продлится до 29 сентября. Поэтому каждый может прийти посмотреть и почитать истории тех, кто героически погиб в войне против агрессора за свободу нашего государства.