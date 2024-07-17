Об этом заявил во вторник представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер, отвечая на вопрос, как присутствие главы российского МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорке и его председательство в СБ ООН будет влиять на авторитет Америки, вводящей санкции против российского режима.

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В каком статусе Лавров будет вести заседание Совбеза ООН

Относительно нашего авторитета, когда речь идет о России, посмотрите на наши действия за последние 2 года по привлечению России к ответственности. Я думаю, что это является достаточно исчерпывающим ответом на этот вопрос,

– отметил Мэтью Миллер.

Что же касается председательства представителя российского режима на заседании Совета Безопасности ООН, то речь идет о тех процедурах, которые существуют в самой Организации.

Мы обязаны как страна, которая размещает на своей территории ООН, позволить иностранным дипломатам присутствовать (на заседаниях – 24 Канал). Это обязательство в течение десятилетий выполнялось администрациями от обеих партий, и Соединенные Штаты воспринимают это серьезно,

– подчеркнул представитель Госдепа.

Кроме этого, по его словам, США имеют возможность и вводят визовые ограничения для таких дипломатов, что позволяет им посещать только предусмотренные мероприятия ООН.