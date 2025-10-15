Указ уже подписан: Одесскую МВА возглавит председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, – СМИ
- Владимир Зеленский избрал Сергея Лысака на должность главы Одесской городской военной администрации, пишут СМИ.
- Президент уже подписал указ о новом назначении для Лысака, который сейчас возглавляет Днепропетровскую ОВА.
Владимир Зеленский уже выбрал главу Одесской городской военной администрации, которую собирается создать. Ее возглавит нынешний глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.
Смотрите также В Одессе могут создать военную администрацию: Зеленский отреагировал на громкую петицию
По данным собеседников издания, Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ о новом назначении для Сергея Лысака.
То, что в ближайшее время в Одессе будет создана городская военная администрация, Зеленский сообщил в вечернем обращении 14 октября. Сразу после этого именно Лысака начали называть как вероятного кандидата на должность главы МВА.
Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Лысак может возглавить Одесскую городскую военную администрацию. Сейчас официальной информации об этом нет.
Почему появилась потребность в создании Одесской МВА?
Еще в конце сентября на сайте Офиса Президента создали петицию, в которой украинского гаранта призвали создать в Одессе городскую военную администрацию. Причиной этого стало недовольство работой городской власти, в частности мэра Геннадия Труханова, а также системная коррупция.
В конце концов петиция собрала необходимое количество голосов. Президент Украины дал на нее ответ, отметив, что решение о создании военных администраций он может принять по представлению областных государственных администраций или военного командования, поэтому направил письма главнокомандующему Александру Сырскому и председателю Одесской ОВА Олегу Киперу.
На фоне этого стало известно, что у городского головы Одессы Геннадия Труханова СБУ обнаружила действующее российское гражданство. Из-за этого ему прекратили гражданство Украины.
Стоит отметить, что решение относительно того, останется ли Труханов мэром Одессы должен принять городской совет. Сам одесский городской голова планирует обжаловать решение о лишении гражданства в Верховном Суде и, если необходимо, в Европейском суде по правам человека.