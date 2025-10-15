Владимир Зеленский уже выбрал главу Одесской городской военной администрации, которую собирается создать. Ее возглавит нынешний глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

Смотрите также В Одессе могут создать военную администрацию: Зеленский отреагировал на громкую петицию

По данным собеседников издания, Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ о новом назначении для Сергея Лысака.

То, что в ближайшее время в Одессе будет создана городская военная администрация, Зеленский сообщил в вечернем обращении 14 октября. Сразу после этого именно Лысака начали называть как вероятного кандидата на должность главы МВА.

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что Лысак может возглавить Одесскую городскую военную администрацию. Сейчас официальной информации об этом нет.

Почему появилась потребность в создании Одесской МВА?