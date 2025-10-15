Указ уже підписано: Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, – ЗМІ
- Володимир Зеленський обрав Сергія Лисака на посаду голови Одеської міської військової адміністрації, пишуть ЗМІ.
- Президент вже підписав указ про нове призначення для Лисака, який зараз очолює Дніпропетровську ОВА.
Володимир Зеленський уже обрав голову Одеської міської військової адміністрації, яку збирається створити. Її очолить нинішній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.
За даними співрозмовників видання, Президент України Володимир Зеленський уже підписав відповідний указ про нове призначення для Сергія Лисака.
Про те, що найближчим часом в Одесі буде створена міська військова адміністрація, Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 14 жовтня. Відразу після цього саме Лисака почали називати як імовірного кандидата на посаду очільника МВА.
Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Лисак може очолити Одеську міську військову адміністрацію. Наразі офіційної інформації про це немає.
Чому з'явилася потреба у створенні Одеської МВА?
Ще наприкінці вересня на сайті Офісу Президента створили петицію, у якій українського гаранта закликали створити в Одесі міську військову адміністрацію. Причиною цього стало незадоволення роботою міської влади, зокрема мера Геннадія Труханова, а також системна корупція.
Зрештою петиція зібрала необхідну кількість голосів. Президент України дав на неї відповідь, зазначивши, що рішення про утворення військових адміністрацій він може ухвалити за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, тож надіслав листи головнокомандувачу Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу.
На тлі цього стало відомо, що в міського голови Одеси Геннадія Труханова СБУ виявила чинне російське громадянство. Через це йому припинили громадянство України.
Варто наголосити, що рішення стосовно того, чи залишиться Труханов мером Одеси має ухвалити міська рада. Сам одеський міський голова планує оскаржувати рішення про позбавлення громадянства у Верховному Суді та, якщо необхідно, у Європейському суді з прав людини.