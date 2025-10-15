Володимир Зеленський уже обрав голову Одеської міської військової адміністрації, яку збирається створити. Її очолить нинішній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

За даними співрозмовників видання, Президент України Володимир Зеленський уже підписав відповідний указ про нове призначення для Сергія Лисака.

Про те, що найближчим часом в Одесі буде створена міська військова адміністрація, Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 14 жовтня. Відразу після цього саме Лисака почали називати як імовірного кандидата на посаду очільника МВА.

Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що Лисак може очолити Одеську міську військову адміністрацію. Наразі офіційної інформації про це немає.

Чому з'явилася потреба у створенні Одеської МВА?