Глава Минфина Сергей Марченко решительно раскритиковал деятельность главы Минздрава Максима Степанова. Причиной этого, по мнению Марченко, стало плохое планирование мер для борьбы с COVID-19.

Свое мнение министр финансов Сергей Марченко озвучил в интервью LB.ua. В то же время Марченко сам допустил увеличение расходов на медицину в бюджете-2021.

Важно Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает денег

Министр финансов подчеркнул, что проблема Степанова не только в вакцинации.

Есть ряд других вопросов, которые нужно решить. Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов,

– заявил Марченко.

По словам министра финансов, для начала стоит предложить план, показать решение проблемы, а потом уже пытаться министру финансов или правительству ставить вопрос о поиске средств.

"А подход пока такой – сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", – подчеркнул Марченко.

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Ответ Максима Степанова

В эфире одного из украинских телеканалов глава Минздрава подчеркнул, что у него нет конфликта с Марченко.

"Я считаю себя значительно более сдержанным и профессиональным человеком, чтобы публично отвечать, это наши с ним рабочие взаимоотношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, – ну, значит Сергей Михайлович считает нужным", – сказал глава Минздрава.

Обратите внимание! Не только Сергей Марченко недоволен деятельностью Максима Степанова. Недавно стало известно, что народные депутаты собрали 120 подписей из 150 необходимых под проектом постановления об отстранении главы Минздрава.