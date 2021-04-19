Ведет себя как персонаж из "12 стульев": Марченко раскритиковал Степанова
Глава Минфина Сергей Марченко решительно раскритиковал деятельность главы Минздрава Максима Степанова. Причиной этого, по мнению Марченко, стало плохое планирование мер для борьбы с COVID-19.
Источник:LB.ua
Свое мнение министр финансов Сергей Марченко озвучил в интервью LB.ua. В то же время Марченко сам допустил увеличение расходов на медицину в бюджете-2021.
Важно Степанов пожаловался, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает денег
Министр финансов подчеркнул, что проблема Степанова не только в вакцинации.
Есть ряд других вопросов, которые нужно решить. Вот в чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов,
– заявил Марченко.
По словам министра финансов, для начала стоит предложить план, показать решение проблемы, а потом уже пытаться министру финансов или правительству ставить вопрос о поиске средств.
"А подход пока такой – сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", – подчеркнул Марченко.
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Ответ Максима Степанова
В эфире одного из украинских телеканалов глава Минздрава подчеркнул, что у него нет конфликта с Марченко.
"Я считаю себя значительно более сдержанным и профессиональным человеком, чтобы публично отвечать, это наши с ним рабочие взаимоотношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, – ну, значит Сергей Михайлович считает нужным", – сказал глава Минздрава.
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