Глава Мінфіну Сергій Марченко рішуче розкритикував діяльність очільника МОЗ Максима Степанова. Причиною цього, на думку Марченка, стало погане планування заходів для боротьби з COVID-19.

Свою думку міністр фінансів Сергій Марченко озвучив в інтерв'ю LB.ua. Водночас Марченко сам допустив збільшення витрат на медицину у бюджеті-2021.

Важливо Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей

Міністр фінансів підкреслив, що проблема Степанова не лише у вакцинації.

Є низка інших питань, які потрібно вирішити. Ось в чому проблема у мене зі Степановим? Він поводиться як персонаж з "12 стільців". "Вранці гроші – ввечері стільці, увечері гроші – вранці стільці, але гроші вперед". Ось так і Степанов,

– заявив Марченко.

За словами міністра фінансів, спершу варто запропонувати план, показати розв'язання проблеми, а потім вже намагатися міністру фінансів чи уряду ставити питання щодо пошуку коштів.

"А підхід поки що такий – спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом. Так питання ставити не можна", – підкреслив Марченко.

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Відповідь Максима Степанова

В ефірі одного з українських телеканалів очільник МОЗ наголосив, що не має конфлікту з Марченком.

"Я вважаю себе значно стриманішою і професійною людиною, щоб публічно відповідати, це наші з ним робочі взаємини. Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, – ну, значить Сергій Михайлович вважає за потрібне", – сказав голова МОЗ.

Зверніть увагу! Не лише Сергій Марченко незадоволений діяльністю Максима Степанова. Нещодавно стало відомо, що народні депутати зібрали 120 підписів зі 150 необхідних під проєктом постанови про відсторонення очільника МОЗ.