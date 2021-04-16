Народні депутати зібрали 120 підписів зі 150 необхідних під проєктом постанови про відсторонення очільника МОЗ Максима Степанова. Свої підписи поставили представники практично всіх фракцій.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я наці Михайло Радуцький під час брифінгу.

Важливо Епопея з відставкою Степанова: міністр не збирається йти, але його "випихають"

Як пояснив Радуцький, для відсторонення міністра не вистачає ще приблизно 30 голосів.

Постанова, в якому готували звернення до уряду щодо відсторонення міністра, є ще з листопада (2020 року – 24 канал). І я теж підписував, ще в листопаді,

– сказав Радуцький.

Зазначимо, що 16 квітня виступ Максима Степанова під час години запитань до уряду супроводжувався криками "Ганьба". Народна депутатка від Голосу Ольга Стефанишина вручила міністру охорони здоров'я Максиму Степанову похоронну квітку через провал вакцинації від COVID-19 в Україні.

"Ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами. Це, вам, поховальні квіти, які родичі людини, яка померла в 68 років, попросили вам передати. Щоб ви знали, що за кожною смертю, по 500 на день, стоїть конкретна людина", – наголосила Стефанишина.

У відповідь на це Степанов дуже різко звинуватив нардепку в маніпуляціях смертями людей. Після цього нардепи скандували "Ганьба".

Актуально Провал вакцинації в Україні: на міністра Степанова посипались всі звинувачення

Що відомо про відставку Степанова