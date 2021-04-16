Нардепы собрали более 100 подписей за отставку главы Минздрава, – Радуцкий
Народные депутаты собрали 120 подписей из 150 необходимых под проектом постановления об отстранении главы Минздрава Максима Степанова. Свои подписи поставили представители практически всех фракций.
Источник:24 канал
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время брифинга.
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Как пояснил Радуцкий, для отстранения министра не хватает еще примерно 30 голосов.
Постановление, в котором готовили обращение к правительству об отстранении министра, есть еще с ноября (2020 года – 24 канал). И я тоже подписывал, еще в ноябре,
– сказал Радуцкий.
Отметим, что 16 апреля выступление Максима Степанова во время Часа вопросов к правительству сопровождалось криками "Позор". Народный депутат от Голоса Ольга Стефанишина вручила министру здравоохранения Максиму Степанову похоронный цветок из-за провала вакцинации от COVID-19 в Украине.
"Вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами. Это, вам, погребальные цветы, которые родственники человека, умершего в 68 лет, попросили вам передать. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит конкретный человек", – подчеркнула Стефанишина.
В ответ на это, Степанов очень резко обвинил нардепа в манипуляциях смертями людей. После этого нардепы скандировали "Позор".
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Что известно об отставке Степанова
- Об отставке Степанова заговорили еще осенью 2020 года. Министр прокомментировал это распространение слухов тем, что он якобы является "неудобным министром" для нардепов.
- Однако нардепы отметили, что требуют отставку Степанова из-за ситуации с закупкой вакцины против коронавируса по завышенной цене. В ответ Степанов заверил, что в Минздраве работают прозрачно.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков оценил шансы Степанова остаться на посту, сказав, что это "50 на 50". Во фракции "Голос" уже несколько месяцев собирают голоса за отставку министра.
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