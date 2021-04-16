Народные депутаты собрали 120 подписей из 150 необходимых под проектом постановления об отстранении главы Минздрава Максима Степанова. Свои подписи поставили представители практически всех фракций.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время брифинга.

Важно Эпопея с отставкой Степанова: министр не собирается уходить, но его "выпихивают"

Как пояснил Радуцкий, для отстранения министра не хватает еще примерно 30 голосов.

Постановление, в котором готовили обращение к правительству об отстранении министра, есть еще с ноября (2020 года – 24 канал). И я тоже подписывал, еще в ноябре,

– сказал Радуцкий.

Отметим, что 16 апреля выступление Максима Степанова во время Часа вопросов к правительству сопровождалось криками "Позор". Народный депутат от Голоса Ольга Стефанишина вручила министру здравоохранения Максиму Степанову похоронный цветок из-за провала вакцинации от COVID-19 в Украине.

"Вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами. Это, вам, погребальные цветы, которые родственники человека, умершего в 68 лет, попросили вам передать. Чтобы вы знали, что за каждой смертью, по 500 в день, стоит конкретный человек", – подчеркнула Стефанишина.

В ответ на это, Степанов очень резко обвинил нардепа в манипуляциях смертями людей. После этого нардепы скандировали "Позор".

Актуально Провал вакцинации в Украине: на министра Степанова посыпались все обвинения

Что известно об отставке Степанова