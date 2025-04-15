Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Зализняка и пресс-секретаря партии Юлию Палийчук.

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Что известно о новом депутате Сергее Мельнике

Вместо скандального народного депутата Ирины Кормышкиной депутатом от "Слуги народа" официально стал 62-летний Сергей Мельник. Новый народный депутат был избран Центральной избирательной комиссией, ведь был следующим по очередности кандидатом после Инны Свирибы, которая отказалась от мандата.

Сергей Мельник – боевой офицер и ветеран российско-украинской войны. Сейчас он является военнослужащим запаса. Новый депутат имеет высшее юридическое образование, ведь учился в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Сергей Мельник занимал различные командные должности в Вооруженных Силах Украины. На службу он пришел после окончания Одесского высшего артиллерийского командного училища. В гражданской жизни Мельник занимался предпринимательской деятельностью и работал в правоохранительных органах и в местном самоуправлении.

В команде партии Сергей Мельник с первых дней работы стал помощником и координатором в регионах.

В начале полномасштабного вторжения России Сергей Мельник вернулся на военную службу и присоединился в ряды 115 отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой непосредственно участвовал в боях.

Мельник принял присягу в Верховной Раде, и теперь официально считается народным депутатом.

Напомним, недавно председатель Парламента Руслан Стефанчук заявлял, что количество депутатов в Украине может уменьшиться с 450 до 300 человек, поскольку сокращается количество населения.