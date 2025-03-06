Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

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Новый депутат "Слуги народа"

Известно, что Инна Свириба, которую избрали ранее народным депутатом, отказалась занять место в Верховной Раде.

Поэтому по решению ЦИК в партию "Слуга народа" войдет Сергей Мельник. Он является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке партии под №149. Мельника так же как и Инну Свирибу избрали народным депутатом Украины на выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном избирательном округе.

Движение "Честно" выяснило, что на момент выборов Сергей Мельник был указан как физическое лицо-предприниматель. Сейчас больше информации о новом депутате в сети нет.

Если же и он откажется от мандата, то народным депутатом может стать Юлия Палийчук – пресс-секретарь фракции "Слуги народа". После нее в списке кандидатов идет Роман Кравец – автор Telegram-канала "Джокер".

После выборов в 2019 году партия "Слуга народа" вошла в Верховную Раду с 254 депутатами. Однако сейчас во фракции работает 213 нардепов.