Заявление должен рассмотреть Регламентный комитет, а затем состоится голосование в парламенте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду", что имеет источники в Верховной Раде.

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Что известно об Ирине Кормышкиной

Депутат от партии "Слуга народа" Ирина Кормышкина, которой в январе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули подозрения, решила сложить полномочия народного депутата.

Заявление Кормышкиной должен рассмотреть Регламентный комитет Верховной Рады. После этого состоится голосование в парламенте.

7 октября 2024 года правоохранители выдвинули нардепу подозрение в незаконном обогащении более чем на 20 миллионов гривен. Суд принял решение о личном поручительстве. Поручителями стали председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.

23 января по делу о незаконном обогащении Кормышкиной сообщено о подозрении ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.