Заяву має розглянути Регламентний комітет, а потім відбудеться голосування у парламенті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду", що має джерела у Верховній Раді.

Дивіться також Україна опустилася у рейтингу корупції, сусіди випереджають

Що відомо про Ірину Кормишкіну

Депутатка від партії "Слуга народу" Ірина Кормишкіна, якій у січні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунули підозри, вирішила скласти повноваження народної депутатки.

Заяву Кормишкіної має розглянути Регламентний комітет Верховної Ради. Після цього відбудеться голосування у парламенті.

7 жовтня 2024 року правоохоронці висунули нардепці підозру у незаконному збагаченні на понад 20 мільйонів гривень. Суд ухвалив рішення про особисту поруку. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На початку січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Кормишкіній про ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно.

23 січня у справі про незаконне збагачення Кормишкіної повідомлено про підозру її чоловікові, який намагався легалізувати її майно.