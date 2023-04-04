Отметим, что размер премий мог достигать 250% должностного оклада. За это предусмотрен штраф.

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НАПК составил админпротокол на мэра Тернополя

Как рассказали в ведомстве, они составили административный протокол по конфликту интересов в отношении мэра Сергея Надала. С 2021 года и в течение 2022 года он премировал себя в максимальном размере и оказывал помощь на оздоровление, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов также в максимальных предельно допустимых объемах.

Что грозит Надалу

Нарушение мэра квалифицировали по статье об административных правонарушениях и ему грозит штраф от 1 700 до 3 400 гривен

За совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов – штраф будет от 3 400 до 6 800 гривен.

Терехов получил штраф по поводу нарушения языкового закона

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов нарушил языковое законодательство. В эфире информационного телемарафона он обратился к украинцам на русском языке.

Позже Терехов прокомментировал этот инцидент. По его словам, сейчас в стране есть более важные вопросы.

"Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами – я буду общаться на русском", – заявлял городской голова.

Теперь Терехов должен заплатить штраф в размере 3 400 гривен. Однако мэр не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона.