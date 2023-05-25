На сайте Офиса Президента опубликовали указ Владимира Зеленского, которым он назначил Сергея Наумюка замглавы Службы безопасности Украины.

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Что известно о Сергее Наумюке

По словам самого Сергея Наумюка, он с 2015 года работал в НАБУ. Там он возглавлял второе и четвертое подразделения детективов. После начала полномасштабного вторжения он был мобилизован в одно из подразделений СБУ. Однако сам Наумюк говорил, что после войны хочет вернуться в НАБУ.

Интересно, что Наумюк принимал участие в конкурсе на должность директора НАБУ. Он прошел первый этап тестирования общих способностей, после чего его допустили уже ко второму этапу собеседования.

Судебно-юридическая газета сообщала, что на собеседовании у комиссии к Наумюку возникли вопросы: по поводу российского гражданства родителей и брата и работы брата в московском банке. Также у комиссии были вопросы о проживании родителей во временно оккупированном Луганске и обретении ими права собственности на объекты недвижимости.

Дело в том, что на сайте Федеральной налоговой службы России учитываются данные об индивидуальном налоговом номере и подтверждается наличие российского гражданства у отца Наумюка, Анатолия. Однако, по словам уже действующего заместителя главы СБУ, у его родителей нет российского гражданства.

Что Сергей Наумюк говорил о российских паспортах родителей и брате

По словам Сергея Наумюка, его родители прописаны в Луганске, а затем они уехали в США к другому сыну. Он объяснил, что в 2015 году "по некоторым бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта". А дальше они от них отказались. Также он подтвердил, что его брат работал в российском банке до 2017 года, а затем переехал в США и работает в IT-компании.

Во время прохождения конкурса в Национальное антикоррупционное бюро Украины Анатолий Наумюк также говорил, что "будущий директор НАБУ может иметь родственников, где угодно", но он должен руководствоваться только интересами украинского народа.

К слову, 25 мая указом президента Украины с должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области уволили Тараса Цюцюру.