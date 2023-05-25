На сайті Офісу Президента опублікували указ Володимира Зеленського, яким він призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

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Що відомо про Сергія Наумюка

Згідно зі словами самого Сергія Наумюка, він з 2015 року працював у НАБУ. Там він очолював другий та четвертий підрозділи детективів. Після початку повномасштабного вторгнення він був мобілізований в один з підрозділів СБУ. Проте сам Наумюк казав, що після закінчення війни хоче повернутися до НАБУ.

Цікаво, що Наумюк брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. Він пройшов перший етап тестування загальних здібностей, після чого його допустили вже до другого етапу — співбесіди.

Судово-юридична газета повідомляла, що на співбесіді у комісії до Наумюка виникли запитання: щодо російського громадянства батьків та брата й роботи брата у московському банку. Також у комісії були запитання щодо проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську й набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.

Річ у тім, що на сайті Федеральної податкової служби Росії обліковуються дані про індивідуальний податковий номер та підтверджується наявність російського громадянства у батька Наумюка, Анатолія. Проте, за словами вже чинного заступника глави СБУ, його батьки не мають російського громадянства.

Що Сергій Наумюк казав про російські паспорти батьків та брата

За словами Сергія Наумюка, його батьки прописані у Луганську, а потім вони виїхали у США до іншого сина. Він пояснив, що у 2015 році "із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти". А надалі вони від них відмовилися. Також він підтвердив, що його брат працював у російському банку до 2017 року, а потім переїхав до США і наразі працює в IT-компанії.

Під час проходження конкурсу до Національного антикорупційного бюро України Анатолій Наумюк також казав, що "майбутній директор НАБУ може мати родичів, де завгодно", але він повинен керуватися лише інтересами українського народу.

До слова, 25 травня указом президента України з посади начальника управління СБУ у Хмельницькій області звільнили Тараса Цюцюру.