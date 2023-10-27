Он прошел путь от летчика истребительного авиационного полка до командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины (2010 – 2012 годов). Сергей Онищенко отмечен многими государственными наградами и медалями.

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Что известно об умершем экс-командующем Воздушных силах ВСУ

Сергей Онищенко родился в военной семье 23 февраля 1954 года в Чугуеве Харьковской области. Окончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков, Военно-воздушную академию, Академию Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на чрезвычайно сложные жизненные и служебные испытания, он оставался мужественным, настоящим, настроенным на добро! Коллеги и сослуживцы вспоминают его, как настоящего воина, профессионала, компетентного и человечного командира,

– отметили в Воздушных силах.

Сергей Онищенко сменил немало гарнизонов и должностей. Начал с должности старшего лётчика, а позже стал командиром эскадрильи. Позже – заместителем командира и командира истребительного авиационного полка, заместителем командира авиационной дивизии.

В 1992 году Сергей Онищенко был назначен на должность заместителя начальника боевой подготовки управления Военно-Воздушных Сил Украины. В 1997 – командира истребительной авиационной дивизии, а в следующем году – командира 14-го авиационного корпуса.

В 2004 году Сергей Онищенко стал первым заместителем Командующего Воздушными силами ВС Украины, а в период 2010 – 2012 годов занял должность командующего Воздушными силами ВСУ.



Сергей Онищенко / фото Воздушных сил ВСУ

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным, друзьям и знакомым Сергея Онищенко.

Напомним, что в Украине на войне с оккупантами погиб депутат Мирослав Ляшок. Депутат районного совета от Европейской Солидарности погиб под Угледаром, сдерживая наступление россиян.