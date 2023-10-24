Мирослав Ляшок был депутатом Шосткинского районного совета. По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, Ляшек еще в 2014 году отправился защищать страну. Он также был участником Революции Достоинства.

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Ляшок защищал Украину с 2014 года

После того, как Россия 24 февраля начала полномасштабную агрессию, Ляшок снова взял в руки оружие и вернулся в ряды Вооруженных Сил.

Порошенко рассказал, что Ляшок держал оборону на родной Сумщине, а затем на Востоке.

Он погиб, но остается непобежденным,

– отметил Порошенко и выразил соболезнования родным и близким депутата.

Городской голова Шостки Николай Нога тоже выразил соболезнования в связи с кончиной депутата районного совета. Он рассказал, что Ляшок один из первых поднял флаг Украины с надписью "Шостка" на Востоке.

Как сообщила прессслужба "Европейской Солидарности", летом 2022 года Ляшок взял короткий отпуск с фронта и женился на любимой.

На фронте погиб депутат районной от "Европейской Солидарности" Мирослав Ляшок / Фото сайт "Европейской Солидарности"

Потери Украины на войне