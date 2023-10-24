Мирослав Ляшок был депутатом Шосткинского районного совета. По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, Ляшек еще в 2014 году отправился защищать страну. Он также был участником Революции Достоинства.
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Ляшок защищал Украину с 2014 года
После того, как Россия 24 февраля начала полномасштабную агрессию, Ляшок снова взял в руки оружие и вернулся в ряды Вооруженных Сил.
Порошенко рассказал, что Ляшок держал оборону на родной Сумщине, а затем на Востоке.
Он погиб, но остается непобежденным,
– отметил Порошенко и выразил соболезнования родным и близким депутата.
Городской голова Шостки Николай Нога тоже выразил соболезнования в связи с кончиной депутата районного совета. Он рассказал, что Ляшок один из первых поднял флаг Украины с надписью "Шостка" на Востоке.
Как сообщила прессслужба "Европейской Солидарности", летом 2022 года Ляшок взял короткий отпуск с фронта и женился на любимой.
На фронте погиб депутат районной от "Европейской Солидарности" Мирослав Ляшок / Фото сайт "Европейской Солидарности"
Потери Украины на войне
- 19 октября в Киеве попрощались с самым молодым командиром подразделения 72 отдельной механизированной бригады "Черные Запорожцы" Сергеем Иконниковым с позывным "Монах". Он был помощником депутата Киевсовета, активистом партии "Европейская Солидарность".
- Во время выполнения боевого задания на войне погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий, с позывным "Сокол". Он отправился в армию добровольцем после начала полномасштабного вторжения России.
- В апреле на фронте погиб нардеп Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва. Барна один день не дожил до своего дня рождения – 18 апреля ему должно было исполниться 56 лет.
- Также на войне в Украине погиб бывший депутат Львовского городского совета Юрий Лунь. Ему было 40 лет. В прошлом году летом на фронте погиб руководитель "Европейской Солидарности" во Львовском районном совете Тарас Жеребецкий. Автомобиль львовских десантников наехал на мину.