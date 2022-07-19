Из зоны боевых действий пришло печальное известие. Стало известно, что на фронте погиб руководитель "Европейской солидарности" во Львовском районном совете Тарас Жеребецкий.

Читайте также ВСУ нанесли оккупантам значительные потери: ситуация на основных направлениях фронта

Гибель Тараса Жеребецкого

О гибели воина сообщила глава Львовского облсовета Ирина Гримак. По ее словам, автомобиль, в котором ехал герой, взорвался на мине.

Ужасная весть ошеломила. На фронте погиб руководитель фракции "Европейская солидарность" во Львовском районном совете Тарас Жеребецкий,

– написала она.

Герой был воином АТО с 2014 года, после полномасштабного вторжения российских оккупантов пошел защищать Украину в составе 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

В сентябре ему должно было исполниться 35 лет. Недавно ему удалось сделать родным сюрприз и приехать домой, где его ждали жена, сын и дочь. В июне 2022 года он был награжден орденом ІІІ степени "За мужество".

"В нашей памяти Тарас Жеребецкий останется примером настоящего украинца, патриота и воина. К сожалению, война забирает лучших, самых смелых, самых активных и добрых. Забирает цвет украинской нации. Искренние соболезнования семье Тараса. Вечная память Герою!" – написала Гримак.

Смотрите также – российские оккупанты похищают украинских детей: видео