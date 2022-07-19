Так, оккупанты продолжают терять живую силу и технику. ВСУ успешно уничтожают склады боеприпасов врага. Кроме этого, фиксируется увеличение случаев дезертирства российских оккупантов, которые любым способом пытаются вернуться в россию.

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Что происходит на разных направлениях

Ситуация на границах Севера

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил беларуси нет. Однако заканчивается ротация подразделений, вовлеченных в прикрытие участка белорусско-украинской границы.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку на Сумщине. Обстрелы враги вели с территории россии.

россияне беспощадно обстреливают прифронтовые территории

На Харьковском направлении враг обстреливает из артиллерии населенные пункты в районах к северу, востоку и юго-востоку от города Харькова и нанес авиационный удар возле Гусаровки.

На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дибровное, Новониколаевка, Великая Камышеваха, Долина, Чепиль, Семиланное, Грушеваха, Адамовка, Барвенково, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.

Также враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.

Также оккупанты осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тоненькое, Великая Михайловка, Январское, Каменское, Чаривное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополье и нанесли авиаудары недалеко от Каменки.

На Южнобужском направлении враг ведет постоянные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

Тем временем на поле боя россияне не имеют значительных успехов.

Враг пытается продвинуться в направлении Северска и Бахмута и сосредоточил там все силы. Также россияне пытались вести разведку боем в направлении Дмитровки, однако потерпели неудачу и отошли с потерями.



Также украинские воины нанесли оккупантам значительные потери, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки, а также сел Уды и Гусаровки. Врагу ничего не оставалось, как отступить.

Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС были безуспешными, однако в направлении Покровского россияне все-таки достигли частичного успеха и закрепляются на южной окраине села.



Тем временем на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил.

Ситуация в море

Корабельная группировка россиян в Акваториях Черного и Азовского морей продолжает поддерживать вражеские наземные войска и блокировать северо-западную часть Черного моря.

Обратите внимание: в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носителя высокоточного оружия.

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