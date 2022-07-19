Так, окупанти продовжують втрачати живу силу та техніку. ЗСУ успішно знищують склади боєприпасів ворога. Окрім цього, фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів, які у будь-який спосіб намагаються повернутися в росію.
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Що відбувається на різних напрямках
Ситуація на кордонах Півночі
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності збройних сил білорусі немає. Проте закінчується ротація підрозділів, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону.
Натомість на Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині. Обстріл вороги вели з території росії.
росіяни нещадно обстрілюють прифронтові території
- На Харківському напрямку ворог обстрілює з артилерії населені пункти в районах на північ, схід та південний схід від міста Харкова й завдав авіаційного удару поблизу Гусарівки.
- На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка.
- Також ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.
- На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.
- Також окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль та завдали авіаударів неподалік Кам’янки.
- На Південнобузькому напрямку ворог веде постійні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії й танків уздовж всієї лінії зіткнення.
Тим часом на полі бою росіяни не мають значних успіхів
Зараз ворог намагається просунутись в напрямках Сіверська та Бахмута та зосередив там усі сили. Також росіяни намагались вести розвідку боєм у напрямку Дмитрівки, проте зазнали невдачі та відійшли з втратами.
Також українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та Івано-Дар’ївки, а також сіл Уди та Гусарівки. Ворогу нічого не залишалось, як відступити.
Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали, проте у напрямку Покровського росіяни таки мають частковий успіх й закріплюються на південній околиці села.
Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив.
Ситуація у морі
Корабельне угрупування росіян в Акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує підтримувати ворожі наземні війська та блокувати північно-західну частину Чорного моря.
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