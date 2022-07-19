На жаль, іноді, ворогу вдається здобути певні незначні успіхи. Про ситуацію на фронті розповіли у вечірньому зведенні Генштабу за 19 липня.

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Частковий успіх ворога біля Покровського

За інформацією військових, на Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве.

Також били з авіації поблизу Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

У Генштабі розповіли, що ворог провадив штурмові дії у напрямку Покровського. Там росіяни мають частковий успіх. Вони закріплюються на південній околиці населеного пункту.

Натомість спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки, Вершини та території Вуглегірської ТЕС були безуспішними.

Обстріли ворога

росія не припиняє темпи свого ракетного терору по Україні. російські військові 19 липня знову вкотре накрили вогнем місто Слов'янськ у Донецькій області. Окупанти вдарили по житлових будинках, де під завалами залишаються люди.

А Дніпропетровська область двічі за 19 липня Дніпропетровська область потрапила під ворожі обстріли. З "Градів" окупанти гатили по Нікополю: під вогнем опинилась база відпочинку. А в ніч проти 19 липня лише по Нікополю вороги випустили близько 40 реактивних снарядів. На двох промислових підприємствах спалахнули пожежі. У місті частково зруйновані кілька приватних будинків та пошкоджені електромережі.

Також ворог у ніч проти 16 липня завдав удару по Чугуєву, що на Харківщині. Внаслідок дій окупантів загинуло троє мирних мешканців.

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