Несмотря на свой огромный военный опыт, он пошел в армию добровольцем после начала полномасштабного вторжения России в наше государство. У погибшего военного остались жена и двое детей.

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Сергей Ильницкий "Сокол" погиб на фронте

В Киевсовете рассказали, что "Сокол" был первым заместителем командующего Украинской добровольческой армией Дмитрием Ярошем. Кроме того, он также был командиром отряда "Юг" УГА в составе 28-й отдельной механизированной бригады. Он принимал участие в деоккупации украинских территорий в Донецкой области на Бахмутском направлении.

Сергей Ильницкий с самого начала боевых действий находился на фронте. Ветеран Вооруженных Сил Украины, участник АТО, полковник в отставке, ушедший служить на фронт добровольцем. Герой защищал нашу свободу и независимость от врагов,

– сказали в городском совете.

Мэр Киева Виталий Кличко, а также депутатский корпус Киевского городского совета выразили искренние соболезнования семье и собратьям погибшего героя.



Сергей Ильницкий погиб на фронте / Фото Киевского городского совета

Отреагировал на гибель своего собрата и командующий УГА Дмитрий Ярош. Он также почтил память павшего воина.

"Отдал жизнь за Украину, в бою, мой Друг, Брат по Оружию. Вечная память и слава!", – написал военный.

Следует отметить, что полковник ВСУ Сергей Ильницкий в 2013 году уволился со службы в запас по состоянию здоровья. После начала войны на востоке Украины в 2014 году он добровольно вернулся в строй вместе со своим сыном.

В Киевском городском совете "Сокол" вошел во фракцию "Европейская солидарность", он был соратником бывшего президента Украины Петра Порошенко.

24 Канал выражает самые искренние соболезнования семье и близким погибшего воина.

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