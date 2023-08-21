Защищая Украину на фронте, погиб молодой воин ВСУ Евгений Митин из Херсонской области. Он присоединился к рядам сил обороны после окончания срочной службы.

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Рука российского оккупанта унесла единственного сына

Парню был всего 21 год. Евгений был единственным сыном своих родителей.

Он прожил совсем короткую, но сознательную жизнь мужа и патриота. Не осуществил всех мечтаний, но и не стал в стороне от событий, происходящих в нашей стране. За нас он отдал самое дорогое – свою жизнь,
– говорится в посте.

Митин Евгений родился в селе Львове Херсонской области. После окончания школы учился в Новой Каховке, получил профессию сварщика.

Затем он пошел на срочную службу в армию и подписал контракт.


На фронте погиб 21-летний парень из Херсона / Фото из соцсетей

"Веселый, общительный, ответственный. Всегда готов прийти на помощь всем, кому она нужна. Со школьных лет увлекался воинами АТО, их отвагой и храбростью", – так вспоминает о Герое его учительнице.

В общине выразили соболезнования семье и близким погибшего.

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