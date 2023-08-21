Защищая Украину на фронте, погиб молодой воин ВСУ Евгений Митин из Херсонской области. Он присоединился к рядам сил обороны после окончания срочной службы.

Смотрите также Операция "Фортеця Львів" или как российская ИПСО пытается рассорить украинцев

Рука российского оккупанта унесла единственного сына

Парню был всего 21 год. Евгений был единственным сыном своих родителей.

Он прожил совсем короткую, но сознательную жизнь мужа и патриота. Не осуществил всех мечтаний, но и не стал в стороне от событий, происходящих в нашей стране. За нас он отдал самое дорогое – свою жизнь,

– говорится в посте.

Митин Евгений родился в селе Львове Херсонской области. После окончания школы учился в Новой Каховке, получил профессию сварщика.

Затем он пошел на срочную службу в армию и подписал контракт.



На фронте погиб 21-летний парень из Херсона / Фото из соцсетей

"Веселый, общительный, ответственный. Всегда готов прийти на помощь всем, кому она нужна. Со школьных лет увлекался воинами АТО, их отвагой и храбростью", – так вспоминает о Герое его учительнице.

В общине выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Потери Украины в войне: последние новости

К сожалению, на войне в Украине с погиб пластун и военнослужащий Василий Дорошенко. Он родом из Тисменицкой общины Ивано-Франковской области. Василий Дорошенко родился в селе Тязов 21 апреля 1995 года. Он воевал в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

В боях за Украину погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дубина из Киевской области. Муж служил в третьей стрелковой роте. В мирной жизни Сергей сотрудничал с ООО INTER CARS UKRAINE как менеджер по продажам запчастей. Однако мужчина оставил свой бизнес прошлым летом и пошел служить.

В боях за Украину погиб военный ВСУ Андрей Петлеванный из Тернополя. Ему было всего 29 лет. Защитник погиб в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась 6 августа.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего Героя!