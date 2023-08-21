Захищаючи Україну на фронті, загинув молодий воїн ЗСУ Євген Мітін із Херсонської області. Він приєднався до лав Сил оборони після закінчення строкової служби.

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Хлопцеві був лише 21 рік. Євген був єдиним сином своїх батьків.

Він прожив зовсім коротке, але свідоме життя чоловіка та патріота. Не здійснив всіх мрій, але й не став осторонь подій, які відбуваються в нашій країні. За нас він віддав найдорожче – своє життя,
– йдеться у пості.

Мітін Євген народився у селі Львове на Херсонщині. Після закінчення школи навчався у Новій Каховці, здобув професію зварювальника.

Потім хлопець пішов на строкову службу в армію та підписав контракт.


На фронті загинув 21-річний хлопець із Херсонщини / Фото із соцмереж

"Веселий, товариський, відповідальний. Завжди готовий прийти на допомогу всім, кому вона потрібна. Зі шкільних років захоплювався воїнами АТО, їхньою відвагою і хоробрістю", – так згадує про Героя його вчителька.

У громаді висловили співчуття родині та близьким загиблого.

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