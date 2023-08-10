Захисник загинув на Донеччині. Життя воїна обірвалося 6 серпня.

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Що відомо про загиблого Героя

Як розповів мер Тернополя Сергій Надал, у боях з російськими терористами зaгинув воїн ЗСУ Aндpiй Пeтльовaний. Йому було 29 років. Однак фото полеглого Героя поки немає у мережі.

Трагічна звістка надійшла до нашої громади. У бою за свободу і незалежність України загинув тернополянин Петльований Андрій Миколайович (10.12.1993 року народження)

– написав міський голова.

За словами Надала, Aндpiй Пeтльовaний загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

"Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям Героя. Хай Господь заспокоїть його душу у Царстві Небесному! Вічна пам'ять!" – додав мер.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя!

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