Защитник погиб в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась 6 августа.
Важно Оставил бизнес и ушел добровольцем: на фронте погиб защитник из Киевщины
Что известно о погибшем Герое
Как рассказал мэр Тернополя Сергей Надал, в боях с российскими террористами погиб воин ВСУ Андрей Петлевaнный. Ему было 29 лет. Однако фото павшего Героя пока нет в сети.
Трагическое известие поступило в нашу общину. В бою за свободу и независимость Украины погиб житель Тернополя Петлированный Андрей Николаевич (10.12.1993 года рождения)
– написал городской голова.
По словам Надала, Андрей Петлевaнный погиб 6 августа во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
"Искренне сочувствуем родным, близким, друзьям Героя. Пусть Господь успокоит его душу в Царстве Небесном! Вечная память!" – добавил мэр.
Болезненные потери Украины на фронте
- Напомним, что в боях за Украину погиб военнослужащий ВСУ Сергей Дубина из Киевской области. Мужчина служил в третьей стрелковой роте.
- В Тернопольской области в Анастасии попрощались с украинским защитником Николаем Мурмилем. Ему было всего 30 лет. Герой погиб в боях за Украину возле города Сватово Луганщины. Прощание с мужчиной прошло 8 августа.
- Кроме того, под Ореховом, защищая Украину, погиб воин из Полтавы Артём Шанда. Герою навсегда 23 года. Он не признался родным, где находится.