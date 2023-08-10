Защитник погиб в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась 6 августа.

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Что известно о погибшем Герое

Как рассказал мэр Тернополя Сергей Надал, в боях с российскими террористами погиб воин ВСУ Андрей Петлевaнный. Ему было 29 лет. Однако фото павшего Героя пока нет в сети.

Трагическое известие поступило в нашу общину. В бою за свободу и независимость Украины погиб житель Тернополя Петлированный Андрей Николаевич (10.12.1993 года рождения)

– написал городской голова.

По словам Надала, Андрей Петлевaнный погиб 6 августа во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Искренне сочувствуем родным, близким, друзьям Героя. Пусть Господь успокоит его душу в Царстве Небесном! Вечная память!" – добавил мэр.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего Героя!

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