Обстоятельства гибели бывшего львовского депутата не сообщаются. Известно, что Юрию Луню было 40 лет.
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Юрий Лунь принимал участие в боевых действиях 2014 года
Лунь был депутатом Львовского горсовета от ВО "Свобода" в 2010-2015 годах. Еще в 2014 году он добровольцем вступил в армию – в батальон специального назначения "Січ" МВД Украины.
С этого времени он участвовал в боевых действиях в Украине.
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Украина прощается с воинами
- В сентябре президент Владимир Зеленский информировал, что Украина ежедневно теряет около 50 человек. Глава государства подчеркнул, что эти данные не окончательны. В то же время Зеленский подчеркнул, что потери России гораздо больше.
- В октябре жители Бучи смогли попрощаться с полковником Михаилом Матюшенко. 26 июня он погиб во время выполнения боевого задания. Матюшенко руководил 40-й бригадой тактической авиации. После начала полномасштабного наступления России их назвали "призраками Киева".
- Также в сентябре во Львове провели в последний путь 5 воинов, павших в боях с оккупантами. В тот же день в боях за Украину погиб воин специальных операций Евгений "Мали" Брах.
- Ранее в Киеве простились с украинским защитником Романом "Яшкой" Косенко, жизнь которого оборвала крылатая ракета еще 9 марта. Только после освобождения изюма из-под оккупации его удалось найти и вернуть домой.
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