Обставини загибелі колишнього львівського депутата не повідомляються. Відомо, що Юрію Луню було 40 років.

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Юрію Лунь брав участь у бойових діях 2014 року

Лунь був депутатом Львівської міськради від ВО "Свобода" у 2010 – 2015 роках. Ще у 2014 році він добровольцем вступив у військо – в батальйон спеціального призначення "Січ" МВС України.

З того часу він брав участь у бойових діях в Україні.

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Україна прощається з воїнами

  • У вересні президент Володимир Зеленський інформував, що Україна щодня втрачає близько 50 воїнів. Глава держави наголосив, що ці дані не остаточні. Водночас Зеленський підкреслив, що втрати Росії значно більші.
  • У жовтні жителі Бучі змогли попрощатися з полковником Михайлом Матюшенком. 26 червня він загинув під час виконання бойового завдання. Матюшенко керував 40 бригадою тактичної авіації. Після початку повномасштабного наступу Росії їх назвали "привидами Києва".
  • Також у вересні у Львові провели в останню путь 5 воїнів, які полягли у боях з окупантами. Того ж дня у боях за Україну загинув воїн спеціальних операцій Євген "Малі" Брах.
  • Раніше у Києві попрощалися з українським захисником Романом "Яшкою" Косенком, життя якого обірвала крилата ракета ще 9 березня. Тільки після звільнення Ізюму з-під окупації його вдалося знайти та повернути додому.

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