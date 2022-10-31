Обставини загибелі колишнього львівського депутата не повідомляються. Відомо, що Юрію Луню було 40 років.

Варте уваги Україна повернула тіла ще 25 своїх героїв

Юрію Лунь брав участь у бойових діях 2014 року

Лунь був депутатом Львівської міськради від ВО "Свобода" у 2010 – 2015 роках. Ще у 2014 році він добровольцем вступив у військо – в батальйон спеціального призначення "Січ" МВС України.

З того часу він брав участь у бойових діях в Україні.

Зверніть увагу У Чорткові попрощалися з сином відомого дисидента Василем Мармусом, що загинув на Харківщині

Україна прощається з воїнами

Раніше – на Миколаївщині загинув командир 28 бригади полковник Віталій Гуляєв: дивіться відео