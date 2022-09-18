Роман Косенко вірив у перемогу України та докладав усіх зусиль з 2014 року для її досягнення. Він був майданівцем, добровольцем та служив у військах спеціального призначення.

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Роман Косенко був з тих, кому не байдуже

Романа знали військові, які у 2014 – 2015 році захищали Донецький аеропорт, а у Пісках про нього ходили легенди, адже він з ризиком для життя наводив нашу артилерію на позиції ворога, хоч і не брав участі у звільненні міста. А також тиждень провів на вишці, яку називали Небом.

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Прощання з Героєм України / Фото Валентини Поліщук

До війни активний чоловік був кухарем за професією та мандрівником за покликом душі. Побував і в росії, тож в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" розповів, що контраст між нашими державами як між чорним та білим. Росія – це країна, де на пункті пропуску питають не про подорож чи документи, а про те, що Україна зробила для росії та коли буде віддавати за газ.

Росія — це країна, де люди грубі і застигли в "совкє",

– розповідав він.

А ще був тим, кому не байдуже. Тож активно підтримував Майдан та був у вирі подій під час Революції гідності. Як він сам зізнавався, ходив ночувати додому, лише коли захворів. І вже тоді розумів, що з часом росія введе війська.



У Києві попрощалися з Романом Косенком / Фото Валентини Поліщук

Початок Революції застав його у Грузії.

На мітинги вийшли всі мої знайомі, а кацапи сміялися з цього: "Що, хохли, в Європу хочете?" Огидно було це чути, хоча я ще не зовсім розібрався в ситуації. Так, хочемо. І що?

– згадував Роман.

На Євромайдані він роздавав свою їжу тим, кому вона була потрібна, дивом уникнув ніч побиття студентів, адже відводив дівчинку у безпечне місце, та охороняв Будинок профспілок. А у перші дні війни відправився на Схід, де вже була армія України, але не було ні окопів, ні укріплень. І без сумнівів пішов у розвідники, хоча його попереджали, що "розвідка – це дорога в один кінець".



Прощання з Героєм України / Фото Валентини Поліщук

Коли ж розвідка верталася з Пісків – залишився, щоб допомагати штурмовикам. Тоді ж і зайняв вишку, з якої корегував вогонь артилерії, потім відправився в Донецький аеропорт. Ще трохи згодом підписав контракт зі Збройними силами України.

15 вересня 2015 року в Житомирі Романа Косенко нагородили орденом "Народний герой України". Тож не дивно, що з початку повномасштабного вторгнення він з побратимами відправився на фронт, в Ізюм. Там він залишився під завалами після авіанальоту росіян, а наступного дня після визволення цього містечка українською армією його друг шість годин руками відкопував тіло загиблого.

Прощання з Героєм України

18 вересня о 10:00 відправити в останню путь Романа "Яшка" Косенка на Майдані Незалежності у Києві прийшли його близькі, побратими та громадяни України. Поховали Героя на Алеї Слави на Лісовому кладовищі.

Зверніть увагу. Допомогти батькам бійця можна за номером карти Монобанку сестри Романа 5375 4141 2269 9985.

Героя України поховали у Києві 18 вересня / Фото Валентини Поліщук

Прощання з захисниками України у вересні 2022 року