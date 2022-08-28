Барвінко загинув 20 серпня у бою з російськими загарбниками. Провести в останню путь захисника прийшли його рідні та друзі.

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Як прощалися з Романом Барвінком-Скрипалем

Церемонія прощання відбулася в Михайлівському соборі. Батько Романа – Юрій, який теж захищав Україну, загинув на війні з окупантами трохи більше двох місяців тому.

До речі, Роман Барвінок мав поганий зір і не підлягав мобілізації, проте приховав проблеми зі здоров’ям і долучився до Збройних Сил у 2016 році.

У Києві поховали українського захисника Романа Барвінка / фото Цензор.нет

Щоденні цифри втрат ЗСУ на війні

Щоденно на фронті Україна втрачає близько 30 – 50 героїв. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він висловив припущення, що "цифри десь зменшилися у 2,5 – 3 рази", якщо порівнювати із втратами, про які говорили на початку літа.

"Я думаю, що десь 30 – 50 людей (Україна втрачає на фронті щодня – 24 канал). Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ", – сказав Подоляк.

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