Більшість з присутніх – військовослужбовці. На церемонії помітили також чимало політиків.

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В Одесі попрощалися з:

підполковниками Олександром Дайнеком, Валентином Сергієнком та Віталієм Бондарєвим ,

, а також командиром 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталієм Гуляєвим.

Після виступів та відспівування оголосили прощання. Люди понесли квіти до домовин. Над устеленими трояндами тілами захисників схилялися жінки у чорних хустках.

Військовий оркестр зіграв прощальну мелодію. Присутні лишали букети квітів біля гробів та висловлювали підтримку родичам загиблих. Ні чоловіки, ні жінки не стримували сліз. Під гімн України домовини із захисниками обгорнули національними прапорами.

В Одесі попрощалися з командиром та офіцерами 28-ї бригади / Фото Суспільне

Загиблі захищали нас у запеклих боях

Голова Одеської ОВА Максим Марченко у своєму відеозверненні наголосив, що саме завдяки командиру та офіцерам ворог не зміг дійти до Одеської області, був зупинений і розбитий на Херсонському напрямку.

5 місяців вони захищали нас в запеклих боях та нещадно вбивали окупантів. Я висловлюю співчуття рідним та близьким загиблих,

– наголосив Марченко.

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Що відомо про командира Віталія Гуляєва

Віталій Гуляєв народився у місті Шостка на Сумщині. З початком війни на сході України у 2014 брав участь у бойових діях на фронті на території Донецької та Луганської областей. У вересні 2021 року був призначений командиром 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

25 лютого 2022 року 28 ОМБр під командуванням полковника Віталія Гуляєва перешкодила висадці десанту біля Коблевого Миколаївської області.

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