Барвинко погиб 20 августа в бою с российскими захватчиками. Провести в последний путь защитника пришли его родные и друзья.

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Как прощались с Романом Барвинком-Скрипачом

Церемония прощания прошла в Михайловском соборе. Отец Романа – Юрий, тоже защищавший Украину, погиб на войне с оккупантами чуть больше двух месяцев назад.

Кстати, у Романа Барвинка было плохое зрение и не подлежал мобилизации, однако он скрыл проблемы со здоровьем и присоединился к Вооруженным Силам в 2016 году.

В Киеве похоронили украинского защитника Романа Барвинка / фото Цензор.нет

Ежедневные цифры потерь ВСУ на войне

Ежедневно на фронте Украина теряет около 30-50 героев. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он предположил, что "цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза", если сравнивать с потерями, о которых говорили в начале лета.

"Я думаю, что где-то 30 – 50 человек (Украина теряет на фронте ежедневно – 24 канал). Но опять же нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ" – сказал Подоляк.

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