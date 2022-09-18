Роман Косенко верил в победу Украины и прилагал все усилия с 2014 года для ее достижения. Он был майдановцем, добровольцем и служил в войсках специального назначения.

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Роман Косенко был из тех, кому не все равно

Романа знали военные, которые в 2014 – 2015 годах защищали Донецкий аэропорт, а в Песках о нем ходили легенды, ведь он с риском для жизни наводил нашу артиллерию на позиции врага, хотя и не участвовал в освобождении города. А также неделю провел на вышке, которую называли Небом.

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Прощание с Героем Украины / Фото Валентины Полищук

До войны активный мужчина был поваром по профессии и путешественником по зову души. Побывал и в россии, поэтому в интервью "Цензор.НЕТ" рассказал, что контраст между нашими государствами, как между черным и белым. россия – это страна, где на пункте пропуска спрашивают не о путешествии или документах, а о том, что Украина сделала для россии и когда будет отдавать за газ.

Россия – это страна, где люди грубые и застыли в "совке",

– рассказывал он.

А еще был тем, кому не все равно. Поэтому активно поддерживал Майдан и был в водовороте событий во время Революции достоинства. Как он сам признавался, ходил ночевать домой, только когда заболел. И уже тогда понимал, что со временем россия введет войска.



В Киеве простились с Романом Косенко / Фото Валентины Полищук

Начало революции застало его в Грузии.

На митинги вышли все мои знакомые, а кацапы смеялись над этим: "Что, хохлы, в Европу хотите?" Противно было это слышать, хотя я еще не совсем разобрался в ситуации. Да, хотим. И что?

– вспоминал Роман

На Евромайдане он раздавал свою еду тем, кому она была нужнее, чудом избежал ночь избиения студентов, ведь отводил девочку в безопасное место и охранял Дом профсоюзов. А в первые дни войны отправился на Восток, где уже была армия Украины, но не было ни окопов, ни укреплений. И без сомнений ушел в разведчики, хотя его предупреждали, что "разведка – это дорога в один конец".



Прощание с Героем Украины / Фото Валентины Полищук

Когда же разведка возвращалась из Песков, остался, чтобы помогать штурмовикам. Тогда же и занял вышку, с которой корректировал огонь артиллерии, затем отправился в Донецкий аэропорт. Еще немного погодя подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

15 сентября 2015 года в Житомире Роман Косенко был награжден орденом "Народный герой Украины". Не удивительно, что с начала полномасштабного вторжения он с побратимами отправился на фронт, в Изюм. Там он остался под завалами после авианалета россиян, а на следующий день после освобождения этого городка украинской армией его друг шесть часов руками откапывал тело погибшего.

Прощание с Героем Украины

18 сентября в 10:00 отправить в последний путь Романа "Яшку" Косенко на Майдане Незалежности в Киеве пришли его близкие, побратимы и граждане Украины. Похоронили Героя на Аллее Славы на Лесном кладбище.

Обратите внимание. Помочь родителям бойца можно по номеру карты Монобанка сестры Романа 5375 4141 2269 9985.

Героя Украины похоронили в Киеве 18 сентября / Фото Валентины Полищук

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