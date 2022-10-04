Щоб попрощатися з полковником, який очолював "Привидів Києва", прийшли тисяча містян, військових, друзів, рідних, побратимів. Проводжали в останню путь його на колінах, схиливши голови, аби подякувати востаннє та віддати шану.

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Що відомо про Михайла Матюшенка

Пілот з початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист України, організовував супротив і оборону Бучі. З початку березня він повернувся до лав Збройних сил України, де зміг використати свій досвід для навчання льотного складу способам ведення бою в сучасних умовах.

Він керував 40 бригадою тактичної авіації. Саме її після початку повномасштабного наступу назвали "привидами Києва". За словами мера Бучі Анатолія Федорука, пілоти під командуванням Матюшенка повертались живими зі завдань.

Михайло своїм призначенням вважав навчити, підтримати та надихнути льотний склад, вести за собою молодих воїнів, а головне – зберегти життя кожного, щоб продовжувати шлях до перемоги України.

Він завжди був там, де була найбільша потреба, бо мав добру підготовку, навченість і злітаність,

– повідомили в повітряному командуванні "Центр".

Як повідомили в командуванні, Михайло "Дід" Матющенко за короткий час перенавчився керувати іншим типом літака та якнайшвидше приступив до виконання бойових польотів, де успішно знищував ворога.

У 26 червня 2022 року полковник героїчно віддав своє життя над Чорним морем під час звільнення від росіян острова Зміїний.

Прощання з полковником Михайлом "Дідом" Матюшенком / Фото повітряного командування "Центр"

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