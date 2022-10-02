Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що прощання відбудеться у понеділок, 3 жовтня, о 14 годині. Також мер згадав про бойові заслуги захисника українського неба.

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Спогади про Михайла Матюшенка

Відомо, що полковник керував 40 бригадою тактичної авіації. Після початку повномасштабного наступу їх назвали "привидами Києва". За словами Федорука, пілоти під командуванням Матюшенка повертались живими зі завдань.

Сам військовий загинув у бою над Чорним морем. Він встиг покерувати багатьма військових та цивільними літаками. До війни полковник був директором однієї з українських авіакомпаній.

Був успішною людиною і ніколи не хвалився тим, чим займається насправді. Маючи активну громадянську позицію, очолював громадське формування охорони правопорядку,

– написав міський голова Бучі.

Окрім того, Федорук зазначив, що позивний військового льотчика був – "Дід". І лише тепер всі можуть дізнатися, що голова "Київських привидів" родом з Бучі.

Операції у небі Матюшенка

Матюшенко залишився у пам'яті своїх побратимів. Мер Бучі поділився цими спогадами.

В одну із ночей "Дід" кинувся у повітряний бій на Л-39, імітуючи атаку МіГ-29 на пару Су-30. І що ви думаєте? Вони відступили,

– розповів один з солдатів авіації.

Загинув полковник, беручи участь в операції на південному фронті. Він не вагався, коли дізнався про втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, і вирушив у бій, щоб допомогти військовим.

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Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким полковника Матюшенка. Слава полеглому Герою!

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель на фронті освітянина з Коломиї Любомира Бордуна. Він був начальником управління освіти Коломийської міської ради на Івано-Франківщині.

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