Городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что прощание состоится в понедельник, 3 октября, в 14 часов. Также мэр упомянул о боевых заслугах защитника украинского неба.

Читайте также Меня трижды пронесло от смерти, – интервью с командиром минометной группы "Мастером"

Воспоминания о Михаиле Матюшенко

Известно, что полковник руководил 40-й бригадой тактической авиации. После начала полномасштабного наступления их назвали "призраками Киева". По словам Федорука, пилоты под командованием Матюшенко возвращались живыми с задач.

Сам военный погиб в бою над Черным морем. Он успел поуправлять многими военными и гражданскими самолетами. До войны полковник являлся директором одной из украинских авиакомпаний.

Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Имея активную гражданскую позицию, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка,

– написал городской голова Бучи.

Кроме того, Федорук отметил, что позывной военного летчика был "Дед". И только теперь все могут узнать, что глава "Киевских призраков" родом из Бучи.

Операции в небе Матюшенко

Матюшенко остался в памяти своих побратимов. Мэр Бучи поделился этими воспоминаниями.

В одну из ночей "Дед" бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. Что вы думаете? Они отступили,

– рассказал один из солдат авиации.

Погиб полковник, участвуя в операции на южном фронте. Он не колебался, когда узнал о потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков и отправился в бой, чтобы помочь военным.

Читайте также В Новой Каховке – мощные взрывы: громко возле ГЭС

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким полковника Матюшенко. Слава погибшему Герою!

Напомним, недавно стало известно о гибели на фронте педагога из Коломыи Любомира Бордуна. Он был начальником управления образования Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области.

Достойно внимания – тяжелые бои на фронте, цена побед: смотрите видео