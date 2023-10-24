Мирослав Ляшок був депутатом Шосткинської районної ради. За словами п'ятого президента України Петра Порошенка, Ляшок ще у 2014 році пішов боронити країну. Він також був учасником Революції Гідності.
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Ляшок захищав Україну з 2014 року
Після того, як Росія 24 лютого розпочала повномасштабну агресію, Ляшок знову взяв до рук зброю та повернувся до лав Збройних Сил.
Порошенко розповів, що Ляшок тримав оборону на рідній Сумщині, а потім на Сході.
Він загинув, але залишається непереможеним,
– зазначив Порошенко і висловив співчуття рідним і близьким депутата.
Міський голова Шостки Микола Нога теж висловив співчуття у зв'язку зі смертю депутата районної ради. Він розповів, що Ляшок один із перших підняв прапор України з написом "Шостка" на Сході.
Як повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", влітку 2022 року Ляшок взяв коротку відпустку з фронту й одружився з коханою.
На фронті загинув депутат районної від "Європейської Солідарності" Мирослав Ляшок / Фото сайт "Європейської Солідарності"
Втрати України на війні
- 19 жовтня у Києві попрощалися з наймолодшим командиром підрозділу 72 окремої механізованої бригади "Чорні Запорожці" Сергієм Іконніковим з позивним "Монах". Він був помічником депутата Київради, активістом партії "Європейська Солідарність".
- Під час виконання бойового завдання на війні загинув депутат Київської міської ради Сергій Ільницький, з позивним "Сокіл". Він пішов у армію добровольцем після початку повномасштабного вторгнення Росії.
- У квітні на фронті загинув нардеп Олег Барна. Він був народним депутатом Верховної Ради 8 скликання. Барна один день не дожив до свого дня народження – 18 квітня йому мало виповнитись 56 років.
- Також на війні в Україні загинув колишній депутат Львівської міської ради Юрій Лунь. Йому було 40 років. Торік влітку на фронті загинув керівник "Європейської Солідарності" у Львівській районній раді Тарас Жеребецький. Автомобіль львівських десантників наїхав на міну.