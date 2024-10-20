Жизнь Сергея Паламарюка оборвалась 13 августа 2024 года. Он выполнял боевое задание на Запорожском направлении.

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Был сержантом

В Вижницком районном совете рассказали, что он служил старшим сержантом горно-штурмовой роты. Защитнику было 29 лет. Сергей был родом из села Черепковцы.

Молодой воин отдал свою жизнь за независимость и суверенность Украины, освобождая ее от врага в тяжелых боях на Запорожском направлении 13 августа 2024 года,

– говорится в сообщении.

Также там выразили соболезнования родным и близким павшего воина.

24 Канал присоединяется к соболезнованиям. Каждому павшему воину.

На войне против российских захватчиков погибла доброволица ВСУ Наталья Бойко, которая служила на Покровском направлении с июля 2023 года. Наталья активно волонтерила с 2022 года, продолжая помогать военным после мобилизации.

Сестра защитницы отметила, что Наталья Бойко добровольно встала в ряды ВСУ 28 июля 2023 года в составе воинской части А1619, город Гайсин. Все время она несла службу на Покровском направлении и "верила в будущее, которое так упорно боролась для себя и сына".