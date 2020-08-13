Остались сын и дочь: что известно о погибшем на Донбассе Сергее Поховиче
В зоне ООС 13 августа, в районе населенного пункта Водяное Ясиноватского района Донецкой области погиб старший сержант Сергей Похович с позывным "Седой". Он подорвался на мине.
Военный получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.
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Что известно о погибшем Сергее Схорониче
- Сергея Поховича призвали на военную службу в конце ноября 2018 года.
- Он служил старшим сержантом в 42-м мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко
- 50-летний мужчина проживал в селе Новогригорьевка первая Долинского района Кировоградщины.
- У него остались отец и двое взрослых детей: дочь и сын также служат в ВСУ.
Как погиб военный
13 августа в Донецкой области на неизвестном предмете подорвались двое украинских военных. Один из них, Сергей Похович, от полученных травм погиб на месте, другой – получил ранения.
В штабе ООС говорят, что военные отклонились от маршрута своего следования и, вероятно, наступили на мину. Смерть военного назвали небоевой потерей.
Раненого военного оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. За его жизнь борются медики.