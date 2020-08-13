В зоні ООС 13 серпня, у районі населеного пункту Водяне Ясинуватського району Донецької області загинув старший сержант Сергій Похович з позивним "Сєдой". Він підірвався на міні.

Військовий отримав несумісні з життям травми. Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської ОДА.

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Що відомо про загиблого Сергія Поховича

Сергія Поховича призвали на військову службу наприкінці листопада 2018 року.

Він служив старшим сержантом в 42-му мотопіхотному батальйоні 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка

50-річний чоловік проживав у селі Новогригорівка Перша Долинського району Кіровоградщини.

У нього залишились батько, і двоє дорослих дітей: донька та син також служать в ЗСУ.

Як загинув військовий

13 серпня в Донецькій області на невідомому предметі підірвалися двоє українських військових. Один із них, Сергій Похович, від отриманих травм загинув на місці, інший – отримав поранення.

В штабі ООС кажуть, що військові відхилися від маршруту свого прямування і, ймовірно, наступили на міну. Смерть військового назвали небойовою втратою.

Пораненого військового оперативно доправили до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. За його життя борються медики.

Зверніть увагу! З 27 липня уздовж лінії розмежування на Донбасі почало діяти перемир'я. Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли – радше провокативні, аніж прицільні. Тому, на щастя, жоден з військовослужбовців Об'єднаних сил ані не загинув, ані не зазнав травм внаслідок стрілянини. Однак, за цей час все ж було зафіксовано кілька смертей серед українських військових.