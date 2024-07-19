В частности, о покупке Притулой новых 3 квартир заявили в издании "Закон и бизнес". Журналисты заявили, что волонтер якобы покупает недвижимость, но донатит "копейки" на нужды ВСУ, передает 24 Канал.

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В чем обвинили журналисты Сергея Притулу

Журналисты "Закон и бизнес" заявили, что в 2023 году, то есть во время полномасштабной войны, жена Сергея Притулы Екатерина стала обладательницей трех однокомнатных квартир в Киеве в ЖК "Файна Таун". По информации СМИ, на покупку недвижимости семья потратила более 4,1 миллиона гривен.

В подтверждение своих слов журналисты опубликовали выписки из реестров, которые подтверждают факты приобретения права собственности на 3 квартиры. В СМИ также отметили, что Притула "должен был бы воздержаться от таких приобретений, которые, очевидно, не являются жизненно необходимыми".

Выписки из реестров о новых квартирах / Документ, обнародован газетой "Закон и бизнес"

Более того, журналисты также заявили, что Притула имеет еще несколько квартир, расположенных на улице Золотоустовской.

Притула отверг обвинения

Сергей Притула отреагировал на обвинения и объяснил, что на самом деле приобрел квартиры еще в 2020 году. На своей странице в фейсбуке волонтер объяснил, что в 2020 году получил один из крупнейших гонораров за свою телевизионную карьеру. Тогда семья уже имела двоих детей, а жена Екатерина была беременна третьей. Притула решил обеспечить детям недвижимость на будущее, поэтому решил приобрести им квартиры.

Это была инвестиция в ЖК на стадии строительства. В 2023 году дом сдали в эксплуатацию, и мы получили на руки официальные документы на право собственности. Вот и вся измена,

– объяснил Притула.

Документы на покупку квартир от 2020 года / Фото Сергея Притулы

В то же время волонтер призвал не воевать с согражданами, а бороться против врага, который уничтожает украинские города, и поддерживать военных.

"Еще раз подчеркиваю, мы непобедимы только тогда, когда объединены. Мы сильнее – когда можем мыслить критически, и сопоставлять цели и средства, а не верить манипуляциям и непутевым политикам, что готовы даже ослаблять войско чтобы снова вернуться к власти", – резюмировал деятель.