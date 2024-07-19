Зокрема, про купівлю Притулою нових 3 квартир заявили у виданні "Закон та бізнес". Журналісти заявили, що волонтер буцімто купує нерухомість, але донатить "копійки" на потреби ЗСУ, передає 24 Канал.

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У чому звинуватили журналісти Сергія Притулу

Журналісти "Закон та бізнес" заявили, що у 2023 році, тобто під час повномасштабної війни, дружина Сергія Притули Катерина стала власницею трьох однокімнатних квартир у Києві в ЖК "Файна Таун". За інформацією ЗМІ, на купівлю нерухомості родина витратила понад 4,1 мільйона гривень.

На підтвердження своїх слів журналісти опублікували витяги з реєстрів, які підтверджують факти набуття права власності на 3 квартири. У ЗМІ також наголосили, що Притула "мав би утриматися від таких придбань, які, вочевидь, не є життєво необхідними".

Витяги з реєстрів про нові квартири / Документ, оприлюднений газетою "Закон і бізнес"

Ба більше, журналісти також заявили, що Притула має ще кілька квартир, розташованих на вулиці Золотоустівській.

Притула відкинув звинувачення

Сергій Притула відреагував на звинувачення та пояснив, що насправді придбав квартири ще у 2020 році. На своїй сторінці у фейсбуці волонтер пояснив, що у 2020 році отримав один з найбільших гонорарів за свою телевізійну кар'єру. Тоді сім'я вже мала двох дітей, а дружина Катерина була вагітна третьою. Притула вирішив забезпечити дітям нерухомість на майбутнє, тому вирішив придбати їм квартири.

Це була інвестиція в ЖК на стадії будівництва. У 2023 році будинок здали в експлуатацію і ми отримали на руки офіційні документи на право власності. Ось і вся зрада,

– пояснив Притула.

Документи на купівлю квартир від 2020 року / Фото Сергія Притули

Водночас волонтер закликав не воювати зі співгромадянами, а боротися проти ворога, який знищує українські міста, й підтримувати військових.

"Ще раз наголошую, ми непереможні лише тоді, коли об'єднані. Ми сильніші – коли можемо мислити критично, і зіставляти цілі й засоби, а не вірити маніпуляціям і недолугим політикам, що готові навіть послаблювати військо аби знову повернутись до влади", – резюмував діяч.