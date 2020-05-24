Сергей Притула рассказал об ордене, который должен был получить от Владимира Зеленского

5 декабря 2019 года Владимир Зеленский подписал приказ о награждении Сергея Притулы орденом "За заслуги" третьей степени. Такую награду телеведущий должен был получить за свою волонтерскую деятельность, однако ее до сих пор нет у Сергея.

На днях Притула дал откровенное интервью для "Радио Свобода", в котором признался, что о приказе президента о награждении его орденом узнал от друзей. Они присылали ему сообщение со словами поздравлений.

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С того времени прошло уже несколько месяцев, а награду Сергею так и не удалось получить.

"В тот день я ехал автомобилем со Светлодарской дуги, спускался в Карловку. На День волонтера как раз был в волонтерской поездке по нескольким подразделениям в зоне ООС. Начал мигать телефон, но я был за рулем и не мог прочитать, потому что было очень темно. Я приехал в Карловку, пришел к ребятам из аэроразведки и только тогда открыл сообщение и прочитал, что подписан указ о моем награждении. Конечно, порадовался, слезу пустил. Наконец государство обратило внимание мою волонтерскую деятельность", – рассказал Притула.

Однако после этого никто из государственных деятелей не контактировал относительно награды.

После того мне никто не звонил. Нет. Орден, видимо, где-то лежит или в Офисе Президента, или в каком-то другом аппарате. Возможно, им кто-то любуется. Не знаю. Но это немного смешно, если честно,

– признался Сергей.

Ведущий отметил, что готов прийти на официальную церемонию вручения награды и для него не важна фамилия человека, который подписал этот приказ.

И мне действительно кажется, что последние 6 лет своей жизни я провел не зря. Если мне не дали бы этот орден, я тоже руки не заламывал бы. Но если уж дали, то я пришел бы обязательно,

– рассказал волонтер.

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