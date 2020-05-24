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Сергій Притула розповів про орден, який мав отримати від Володимира Зеленського

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Сергій Притула розповів про орден від Зеленського
Сергій Притула розповів про орден від Зеленського / Instagram / @siriy_ua

5 грудня 2019 року Володимир Зеленський підписав наказ про нагородження Сергія Притули орденом "За заслуги" третього ступеня. Таку нагороду телеведучий мав отримати за свою волонтерську діяльність, проте її досі немає в Сергія.

Днями Притула дав відверте інтерв'ю для "Радіо Свобода", у якому зізнався, що про наказ президента про нагородження його орденом дізнався від друзів. Вони надсилали йому повідомлення зі словами вітань. 

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Із того часу пройшло вже декілька місяців, а нагороду Сергію так і не вдалося отримати. 

"В той день я їхав автомобілем зі Світлодарської дуги,спускався в Карлівку. На День волонтера якраз був у волонтерській поїздці по кількох підрозділах у зоні ООС. Почав мигати телефон, але я був за кермом і не мав як прочитати, бо було дуже темно. Я приїхав у Карлівку, прийшов до хлопців з аеророзвідки і тільки тоді відкрив повідомлення та прочитав, що підписано указ про моє нагородження. Звичайно, що потішився, сльозу пустив. Нарешті держава звернула увагу мою волонтерську діяльність", - розповів Притула.

Проте після цього ніхто із державних діячів не сконтактовував щодо нагороди. 

Після того мені ніхто не телефонував. Ні. Орден, мабуть, десь лежить чи в Офісі президента, чи в якомусь іншому апараті. Можливо, ним хтось милується. Я не знаю. Але це трохи смішно, якщо чесно,
– зізнався Сергій.

Ведучий зазначив, що готовий прийти на офіційну церемонію вручення нагороди і для нього неважливе прізвище людинии, яка підписала цей наказ. Все-таки – це державна нагорода.

І мені дійсно здається, що останні 6 років свого життя я провів не даремно. Якщо мені не дали б цей орден, я так само руки не заламував би. Але якщо вже дали, то я прийшов би обов'язково,
– розповів волонтер.

Дивіться інтерв'ю Сергія Притули: відео

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини України Сергій Притула Новини політики Володимир Зеленський
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