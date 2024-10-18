Об этом сообщает hromadske со ссылкой на заявление Сил ТрО. Согласно обнародованной информации, его отстранят от исполнения обязанностей во время расследования.

Смотрите также Дезертирство и СВЧ: в Украине открыли почти 90 тысяч дел с начала большой войны

Продолжается расследование в отношении Салаватова

В hromadske сообщали, что Сергея Салаватова, которого в августе назначили командиром 107 отдельного батальона территориальной обороны ВСУ, не проверяли перед назначением. По данным СМИ, мужчина был связан с "ДНР".

На запрос СМИ в ТрО сообщили, что проведение проверки лиц о причастности к незаконным вооруженным формированиям не входит в полномочия командиров воинских частей. Проверку Салаватова начали только после расследования.

Позже Салаватов сам сообщил hromadske, что успешно прошел полиграф. Этот факт нам подтвердил командир 109 бригады ТрО Олег Шершуков. Однако, по данным источников, полиграф был формальный.

Сейчас же в ответ на запрос СМИ командование Сил территориальной обороны ВСУ назначило служебное расследование, во время которого Салаватова отстранят от исполнения обязанностей по должности.

В командовании Сил территориальной обороны ВСУ отсутствует информация о причастности вышеупомянутого военнослужащего к незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР. В то же время мы направили запрос в компетентные органы с просьбой подтвердить или опровергнуть обнародованную в СМИ информацию,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, до того там уже опубликовали заявление, которое удалили. В нем говорилось, что его назначение на должность комбата "действительно может показаться странным", а впрочем, якобы только для людей, которые "не знают, как сегодня все работает в армии".

"В приоритете сейчас – умение и компетенции, лидерские качества, способность быстро и эффективно реагировать на изменения ситуации на поле боя. По мнению командира бригады, старший лейтенант Сергей Салаватов полностью соответствует этим требованиям", – писали там.