Как известно, Слабенко погиб 4 августа 2023 года. Родом он был из Волыни. Долгое время даже, с 2006 по 2020 год, был депутатом Волынского областного совета.

Смотрите также Тяжелый недуг победил: умерла бывшая гандболистка сборной Украины Оксана Павлик

Отдал жизнь за Украину Сергей Слабенко

О гибели Слабенко на Запорожье стало известно 6 августа. Очевидно, похороны пройдут в ближайшие дни. Тело должны передать семье 7 августа.

Стоит сказать, что бывший народный депутат был:

заместителем и затем членом председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;

членом постоянной комиссии Волынского облсовета по использованию имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.



Умер Сергей Слабенко / Фото со СМИ

Обратите внимание! Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего на фронте Сергея Слабенко. Вечная слава и почет Герою!

Погибшие на войне