В течение 2023 года руководитель Запорожской областной прокуратуры Сергей Спильник получил более 433 тысяч гривен пенсии. Об этом говорится в декларации Единого государственного реестра деклараций.

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Какое состояние задекларировал Сергей Спильник

Сергей Спильник начал получать пенсию с 2017 года в возрасте 40 лет. В 2017 году он получил более 71 тысячи гривен, в 2018 – более 311 тысяч, в 2019 – более 537 тысяч и более 433 тысяч с 2020 по 2022 годы.

Кроме этого, глава Запорожской облпрокуратуры задекларировал жилой дом, площадью 385 квадратных метров, квартиру, 5 земельных участков и автомобиль Audi A6 2015 года выпуска. Также добавил, что владеет денежными активами в нескольких банковских учреждениях и владеет акциями АО "Мотор Сич".

Почему Спильник подал иск в суд

Стоит отметить, что Спильник дважды судился с Пенсионным фондом в 2016 и 2018 году. Причиной иска стал отказ ПФУ в начислении пенсии по выслуге лет.

В иске сказано, что в пенсионный стаж Сергея Спильника не включили половину срока обучения в университете. Суд обязал ПФУ начислить пенсию в размере 90% от месячного заработка.