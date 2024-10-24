Впродовж 2023 року керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник отримав понад 433 тисячі гривень пенсії. Про це йдеться у декларації Єдиного державного реєстру декларацій.

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Які статки задекларував Сергій Спільник

Сергій Спільник почав отримувати пенсію з 2017 року у віці 40 років. У 2017 році він отримав понад 71 тисячу гривень, у 2018 – понад 311 тисяч, у 2019 – понад 537 тисяч і понад 433 тисячі з 2020 по 2022 роки.

Окрім цього, очільник Запорізької облпрокуратури задекларував житловий будинок, площею 385 метрів квадратних, квартиру, 5 земельних ділянок та автомобіль Audi A6 2015 року випуску. Також додав, що володіє грошовими активами у кількох банківських установах та володіє акціями АТ "Мотор Січ".

Чому Спільник позивався до суду

Варто зазначити, що Спільник двічі позивався до Пенсійного фонду у 2016 та 2018 році. Причиною позову стала відмова ПФУ в нарахуванні пенсії за вислугою років.

У позові сказано, що до пенсійного стажу Сергія Спільника не включили половину терміну навчання в університеті. Суд зобов'язав ПФУ нарахувати пенсію у розмірі 90% від місячного заробітку.