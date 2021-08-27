Говорится о том, что Стерненко дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно. Об этом активист написал в своем телеграме 27 августа.

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Стерненко обжаловал приговор в Верховном суде

Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно за 1 несуществующий патрон,

- написал активист.

Он также добавил, что говорится о том же деле, после рассмотрения которого судья Приморского райсуда Одессы Виктор Попревич вынес приговор о заключении на срок 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. Стерненко вспомнил, что это было за "похищение пророссийского титушки Щербича с целью завладения 300 гривнами".

Обратите внимание! Суд оправдал соратника Стерненко Руслана Демчука.

Коротко о деле Сергея Стерненко

В феврале 2021 года активиста приговорили к 7 годам 3 месяцам заключения. В деле говорилось о похищении экс-депутата районного совета Сергея Щербича. Следователи убеждали, что якобы Стерненко похитил чиновника, чтобы забрать у него 300 гривен.

Как только активисту объявили приговор - люди вышли на протесты в поддержку Стерненко.

Активист называет дело политизированным. Впоследствии его выпустили из СИЗО под домашний арест. После этого - оправдали. Однако фактически ему дали 1 год условного срока за хранение 1 патрона.

Сразу после решения суда, 31 мая 2021 года Стерненко заявил, что будет обжаловать приговор в Верховном суде.



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